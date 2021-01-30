Радий Хабиров рассказал, будут ли отчислять студентов за участие в митингах

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился мнением по поводу недавно появившейся в СМИ информации об отчислении студентов за участие в митингах. Сообщалось, что такое предложение выдвинуто на рассмотрение в Госсобрании РБ.
Радий Хабиров был, мягко говоря, не очень рад, когда узнал эту новость. Он отметил, что такое решение и бессмысленно, и вредно.
По мнению руководителя республики, властям просто нужно активнее работать с людьми, в том числе с молодежью. А это уже работа куда более сложная, чем просто запретить или отчислить.
Согласно предложению, внесенному на рассмотрение Госсобранию, планировалось ввести в школьных журналах и дневниках графу под названием «прилежание», сюда и могли бы вноситься единички, если, допустим, школьник пришел на митинг. А это потом снизило бы возможность поступления в вуз. Со студентами серьезнее. Законопроект, сообщали СМИ, предлагает и вовсе отчислять за такое поведение.
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