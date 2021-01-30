Радий Хабиров рассказал, будут ли отчислять студентов за участие в митингах

Я категорически против. Это абсолютно ненужная, излишняя инициатива. Я знаю, чем были продиктованы такие решения. Но я был возмущен, когда об этом узнал. Эта инициатива не просто бессмысленна, она еще и очень вредная. Конечно, она не пройдет. Мы попросим инициатора завершить этот процесс. Не надо этого делать. Мы все-таки живем не в пещерном веке. Увязывать мысли людей и их убеждения с каким-либо наказанием категорически недопустимо.

Радий Хабиров, Глава РБ