Радий Хабиров рассказал, будут ли отчислять студентов за участие в митингах

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился мнением по поводу недавно появившейся в СМИ информации об отчислении студентов за участие в митингах. Сообщалось, что такое предложение выдвинуто на рассмотрение в Госсобрании РБ.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, будут ли отчислять студентов за участие в митингах

Радий Хабиров был, мягко говоря, не очень рад, когда узнал эту новость. Он отметил, что такое решение и бессмысленно, и вредно.

Я категорически против. Это абсолютно ненужная, излишняя инициатива. Я знаю, чем были продиктованы такие решения. Но я был возмущен, когда об этом узнал. Эта инициатива не просто бессмысленна, она еще и очень вредная. Конечно, она не пройдет. Мы попросим инициатора завершить этот процесс. Не надо этого делать. Мы все-таки живем не в пещерном веке. Увязывать мысли людей и их убеждения с каким-либо наказанием категорически недопустимо.

Радий Хабиров, Глава РБ

По мнению руководителя республики, властям просто нужно активнее работать с людьми, в том числе с молодежью. А это уже работа куда более сложная, чем просто запретить или отчислить.

Конечно, проще подойти к школьнику и сказать, ты не ходи туда, за это мы тебя отчислим. Это ведь примитивные методы. Нужно работать умнее и сложнее — объяснить, вступить в полемику, признать, может быть, свои ошибки. Сказать, давай вместе решать, нам здесь жить, развиваться и двигаться. У нас очень замечательные, умные студенты и школьники такие же — взрослые, серьезные ребята.

Радий Хабиров, Глава РБ

Согласно предложению, внесенному на рассмотрение Госсобранию, планировалось ввести в школьных журналах и дневниках графу под названием «прилежание», сюда и могли бы вноситься единички, если, допустим, школьник пришел на митинг. А это потом снизило бы возможность поступления в вуз. Со студентами серьезнее. Законопроект, сообщали СМИ, предлагает и вовсе отчислять за такое поведение.

Фото: интернет

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