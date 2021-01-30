Минобразования Башкирии предупредило родителей об ответственности за участие детей в митингах

Молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной ситуации. Нужно объяснять своим детям, что иногда просто постоять в стороне во время митинга или драки — уже может быть нарушением законодательства. Если дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий, в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие, и тем более позволяют там себе хулиганские действия, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КРФ об АП и ст. 212.1. УК РФ.

Министерство образования и науки РБ