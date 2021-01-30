Минобразования Башкирии предупредило родителей об ответственности за участие детей в митингах

Министерство образования и науки Башкирии выступило с обращением к родителям, им напомнили об ответственности за участие детей в несанкционированных митингах.
В ведомстве отметили, что молодежь является наиболее уязвимой, оказываясь под влиянием социальных, политических или других факторов.
Если несовершеннолетний совершит какие-либо противоправные действия, в том числе посетит несанкционированный митинг, то в таком случае ответственность за это ляжет на родителей ребенка. Выражаться она будет в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательными работами до 50 часов.
В том случае, если нарушение было повторным или при нарушении причинен вред чьему-то здоровью, имуществу, то тут наказание станет еще серьезнее. Родителям будет грозить штраф в размере 150-300 рублей или до 200 часов обязательных работ. Третий вариант наказания – арест до 30 суток.
Также родителям может грозить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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