Минобразования Башкирии предупредило родителей об ответственности за участие детей в митингах

Министерство образования и науки Башкирии выступило с обращением к родителям, им напомнили об ответственности за участие детей в несанкционированных митингах.

Фото №1 - Минобразования Башкирии предупредило родителей об ответственности за участие детей в митингах

В ведомстве отметили, что молодежь является наиболее уязвимой, оказываясь под влиянием социальных, политических или других факторов.

Молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной ситуации. Нужно объяснять своим детям, что иногда просто постоять в стороне во время митинга или драки — уже может быть нарушением законодательства. Если дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий, в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие, и тем более позволяют там себе хулиганские действия, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КРФ об АП и ст. 212.1. УК РФ.

Министерство образования и науки РБ

Если несовершеннолетний совершит какие-либо противоправные действия, в том числе посетит несанкционированный митинг, то в таком случае ответственность за это ляжет на родителей ребенка. Выражаться она будет в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательными работами до 50 часов.

В том случае, если нарушение было повторным или при нарушении причинен вред чьему-то здоровью, имуществу, то тут наказание станет еще серьезнее. Родителям будет грозить штраф в размере 150-300 рублей или до 200 часов обязательных работ. Третий вариант наказания – арест до 30 суток.

Также родителям может грозить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Фото: интернет

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