«Оставляет желать лучшего»: ГИБДД Уфы о заснеженных дорогах города

Госавтоинспекция Уфы прокомментировала ситуацию с заснеженными автомобильными дорогами города. На данный момент, отметили в ГИБДД, в городе наблюдается особо сложная обстановка.
Каждый день сотрудниками ГИБДД проводится мониторинг проезжих частей. Если же выявляются недостатки, то замечанию направляются в соответствующие службы, а также предписание на устранение недостатков. Зимой работа особенно контролируется.
После мониторинга соцсетей на ул. Сипайловской была организована работа по уборке снежных масс на пешеходном тротуаре. Но в целом ситуация с заснеженными дорогами нельзя назвать удовлетворительной.
Фото: соцсети ГИБДД по Уфе