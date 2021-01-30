«Оставляет желать лучшего»: ГИБДД Уфы о заснеженных дорогах города

Госавтоинспекция Уфы прокомментировала ситуацию с заснеженными автомобильными дорогами города. На данный момент, отметили в ГИБДД, в городе наблюдается особо сложная обстановка.

Каждый день сотрудниками ГИБДД проводится мониторинг проезжих частей. Если же выявляются недостатки, то замечанию направляются в соответствующие службы, а также предписание на устранение недостатков. Зимой работа особенно контролируется.

На сегодняшний̆ день на дорогах столицы наблюдается особо-сложная обстановка, а именно заснеженная проезжая часть, тротуары и пешеходные переходы, которые могут стать сопутствующей причиной̆ дорожных аварий. ГИБДД по Уфе

После мониторинга соцсетей на ул. Сипайловской была организована работа по уборке снежных масс на пешеходном тротуаре. Но в целом ситуация с заснеженными дорогами нельзя назвать удовлетворительной.

Своевременная реакция компетентных служб на складывающуюся дорожную обстановку может предотвратить разные сложные ситуации на дороге, к сожалению, реальность оставляет желать лучшего. Госавтоинспекция столицы обращает внимание водителей̆ на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями. ГИБДД по Уфе