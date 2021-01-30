Двое молодых жителей Башкирии пострадали в ДТП

Двое жителей Башкирии не смогли прошлым вечером поделить дорогу и совершили столкновение. ДТП произошло в Стерлитамаке.

В восьмом часу вечера на перекрестке ул. Дружбы и Геологической столкнулись два отечественных автомобиля. За рулем ВАЗ-21099 находился 18-летний житель Зианчуринского района, он выезжал на главную дорогу и проигнорировал знак, требующий уступить дорогу.

В результате нарушения автомобиль столкнулся с ВАЗ-2113, которым управлял 20-летний житель Миякинского района Башкирии. В ГИБДД сообщили, что оба водителя получили травмы.