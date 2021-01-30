На рэп-фестиваль «Молодость Fest» приглашают молодых исполнителей

На рэп-фестиваль «Молодость Fest» организаторы решили пригласить к выступлению и молодых исполнителей, то есть новичков в этой деятельности. Такое решение приняли организаторы феста из-за негатива от нескольких СМИ.

Изменение формата фестиваля подразумевает новые правила. Так, теперь к участию приглашают и начинающих рэперов, и действующих молодых исполнителей этого жанра, а не только известных.

Во время фестиваля для молодых будет организован некий конкурс, который позволит некотоырм выступить на летнем фестивале «Новая Атланта 2». Также предусмотрены призы на развитие своего творчество. Призы, кстати, в виде денег. Обладатель 1 места получит 100 тысяч рублей, 2 места – 50 тысяч рублей, 3, 4 и 5 места – по 25, 15 и 10 тысяч соответственно.

Заявки на участие можно отправить на почту: [email protected]