Житель Уфы похитил кассовый и банковский терминалы в одном из торговых залов

Житель Уфы решился на преступление и похитил кассовый и банковский терминалы в одной из торговых точек города. Мужчина убедился, что его никто не видит, и совершил преступление, но не учел наличие видеонаблюдение в торговом зале.

Подозреваемый в краже 38-летний уфимец был задержан. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. Общая сумма ущерба от совершенного им преступления составила примерно 38 тысяч рублей.

Когда поступило сообщение о краже из магазина, на место выехали полицейские. Они изучили видео с камер. На них было отчетливо видно, как подозреваемый пробрался на территорию объекта и похитил терминалы.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Пресс-служба МВД по Уфе