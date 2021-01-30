Житель Уфы похитил кассовый и банковский терминалы в одном из торговых залов

Житель Уфы решился на преступление и похитил кассовый и банковский терминалы в одной из торговых точек города. Мужчина убедился, что его никто не видит, и совершил преступление, но не учел наличие видеонаблюдение в торговом зале.
Подозреваемый в краже 38-летний уфимец был задержан. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. Общая сумма ущерба от совершенного им преступления составила примерно 38 тысяч рублей.
Когда поступило сообщение о краже из магазина, на место выехали полицейские. Они изучили видео с камер. На них было отчетливо видно, как подозреваемый пробрался на территорию объекта и похитил терминалы.
Видео: МВД по РБ