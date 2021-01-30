Гострудинспекция Башкирии предупредила о мошенниках «из Роструда»

Гострудинспекция Башкирии сообщает, что в регионах увеличилось число мошенничеств со стороны фальшивых сотрудников Роструда. Неизвестные звонят от имени инспекции и предлагают оказание платных услуг.

Фото №1 - Гострудинспекция Башкирии предупредила о мошенниках «из Роструда»

В Гострудинспекции Башкирии отметили, что никаких платных услуг они не оказывают. Кроме того, работодателей предупредили и о фальшивом сайте.

Ведомство информирует работодателей о том, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют никакого отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов: он использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Пресс-служба Гострудинспекции РБ

Всю информацию по вопросам трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно только на официальных сайтах. Также работодателей просят быть бдительными и внимательными, а обо всех фактах мошенничества незамедлительно сообщать правоохранителям.

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