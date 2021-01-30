Гострудинспекция Башкирии предупредила о мошенниках «из Роструда»

Гострудинспекция Башкирии сообщает, что в регионах увеличилось число мошенничеств со стороны фальшивых сотрудников Роструда. Неизвестные звонят от имени инспекции и предлагают оказание платных услуг.
В Гострудинспекции Башкирии отметили, что никаких платных услуг они не оказывают. Кроме того, работодателей предупредили и о фальшивом сайте.
Всю информацию по вопросам трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно только на официальных сайтах. Также работодателей просят быть бдительными и внимательными, а обо всех фактах мошенничества незамедлительно сообщать правоохранителям.