Гострудинспекция Башкирии предупредила о мошенниках «из Роструда»

Ведомство информирует работодателей о том, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют никакого отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов: он использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Пресс-служба Гострудинспекции РБ