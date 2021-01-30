«Вещества, упакованные в музыкальную колонку»: в Уфе осудили сбытчика наркотиков

В Уфе осудили 31-летнего местного жителя, обвиненного за покушение на незаконный сбыт наркотиков, а также приобретение и хранение запрещенных веществ в крупном размере.

В республиканской прокуратуре рассказали, что судом в ходе заседания установлено, что обвиняемый устроился курьером. И куда-то в кафе, чтобы доставлять еду, а в интернет-магазин, занятый продажей наркотиков.

Запрещенные вещества, упакованные в корпус музыкальной колонки, были направлены ему в виде посылки через службу доставки. При получении товара подсудимый выхватил коробку и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Посылку эту вскрыли. Проели обыск в квартире преступника. И там, и здесь были обнаружены наркотические вещества в крупном размере. Частично вину свою обвиняемый признал. Калининский районный суд Уфы принял решение и назначил обвиняемому семилетний срок, который мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Отмечено, что приговор еще не вступил в законную силу.