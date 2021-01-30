В Стерлитамаке в этом году продолжат благоустройство набережной

В Стерлитамаке в этом году будет продолжена работа по благоустройству набережной Стерли. Это уже третий этап масштабных работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

На этот раз благоустройство затронет участок от ул. Худайбердина до ул. 23 мая. Проект находится на госэкспертизе, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ РБ.

Проект выполнен на основании архитектурной концепции, утверждённой Институтом развития городов и сёл Башкортостана. Его реализация предполагается в три этапа. В текущем году будет благоустроен участок от ул. Худайбердина до пешеходного мостика, он составляет порядка трёх гектаров. Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ

На участке будут установлены новое освещение, камеры видеонаблюдения, беспроводной интернет. Планируется установка декоративных осветительных LED-лент в форме колец. Их установят на деревьях. Также насаждения подсветят у оснований. Появится пирс, спуски к воде. Будут собраны детская и спортивная площадки, кафе, модульный туалет, амфитеатр.

Проект разработан так, чтобы максимально включить природу возле реки Стерля в систему общественных пространств города, а также сохранить как можно больше уже имеющихся насаждений.

Кроме этого, будут высажены дополнительные деревья и кустарники. В конструкциях и отделке малых архитектурных форм, ограждений, дорожек и площадок планируется использовать материалы, максимально гармонирующие с природной средой – дерево, тёмный металл, гравий, тротуарную плитку с натуральной текстурой. Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ