В Башкирии во время застолья мужчина жестоко избил собутыльника

В Башкирии застолье двух приятелей закончилось очень неприятно. Один из них попал в больницу с телесными травмами.

Все началось с того, что двое жителей деревни Игнатовка в Чишминском районе республики сидели и распивали алкогольные напитки. Но тут случился конфликт, за которым последовало рукоприкладство со стороны 50-летнего мужчины, он избил знакомого руками и ногами. Кстати говоря, этот мужчина уже имеет судимость в прошлом, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.