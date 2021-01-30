В Башкирии во время застолья мужчина жестоко избил собутыльника

В Башкирии застолье двух приятелей закончилось очень неприятно. Один из них попал в больницу с телесными травмами.

Фото №1 - В Башкирии во время застолья мужчина жестоко избил собутыльника

Все началось с того, что двое жителей деревни Игнатовка в Чишминском районе республики сидели и распивали алкогольные напитки. Но тут случился конфликт, за которым последовало рукоприкладство со стороны 50-летнего мужчины, он избил знакомого руками и ногами. Кстати говоря, этот мужчина уже имеет судимость в прошлом, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

В итоге 32-летнему мужчине, пострадавшему от травм, пришлось обратиться к медработникам. Его привезли в больницу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.

Пресс-служба МВД по РБ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Башкорт йыры 2020