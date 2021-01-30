В Башкирии жители деревни своими силами построили мечеть

В Аургазинском районе возрождают ислам. В деревне Балыклыкуль переоборудовали под мечеть заброшенное здание. На реконструкцию местные жители собирали деньги всем селом.

Так муэдзин оповещает о скором начале молитвы у мусульман. Призыв к традиционным ритуалам с помощью уже современных инструментов. Азан должны услышать все жители деревни. Сегодня это проще – микрофон и громкие динамики. Правда, приглашение на молитву в мечеть сейчас все-таки условное.

В мечети открыли школу арабского языка и изучения Корана, но не успели выучить даже буквы. Преподавателю из-за пандемии самой пришлось обучаться, но уже другой грамоте – азбуке интернета. Сейчас планируют выходить с уроками в онлайн.