Жители Башкирии рассказали, как живут без алкоголя

Жить в своё удовольствие без капли алкоголя научились жители деревни Саляхово Зилаирского района. Спиртные напитки исключили из продажи в местном магазине, в домашних условиях его тоже никто не производит. Как проводят время в одном из трезвых сел республики?
Особый повод для праздника деревенского масштаба саляховцам не нужен. Такие мероприятия они проводят регулярно. Песни, пляски, хороводы. На улицу выходят со всех дворов.
Разогревшись под заводную музыку сельчане решили выплеснуть энергию в спортивных состязаниях. Импровизированную арену тут же соорудили посреди деревни. Разделились на две команды, а инвентарем – это хоккейные клюшки, санки и тюбинги – обеспечили местные ребятишки.
Замерзнуть на улице не дадут местные домохозяйки. Пирожки, блины, баурсак, чак-чак, горячий травяной чай из самовара, кроме спортивных речевок по всей деревне разносится и аромат национальной кухни.
Саляховцы ведут не только здоровый образ жизни, но и коллективно благоустраивают родную деревню. Построили детскую площадку, самостоятельно возводят новую мечеть. Своим примером решили поделиться, приняв участие в республиканском конкурсе «Трезвое село». Поддерживают их в этом и жители соседних населенных пунктов.
Мечеть в центре деревни сельчане твердо намерены достроить собственными силами. А в случае победы в республиканском конкурсе «Трезвое село» грант направят на реставрацию местного клуба. Здание, построенное почти 40 лет назад, до сих пор функционирует. Новую концертную программу артисты покажут своим землякам после окончания пандемии.