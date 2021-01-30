Жители Башкирии рассказали, как живут без алкоголя

Жить в своё удовольствие без капли алкоголя научились жители деревни Саляхово Зилаирского района. Спиртные напитки исключили из продажи в местном магазине, в домашних условиях его тоже никто не производит. Как проводят время в одном из трезвых сел республики?

Особый повод для праздника деревенского масштаба саляховцам не нужен. Такие мероприятия они проводят регулярно. Песни, пляски, хороводы. На улицу выходят со всех дворов.

Разогревшись под заводную музыку сельчане решили выплеснуть энергию в спортивных состязаниях. Импровизированную арену тут же соорудили посреди деревни. Разделились на две команды, а инвентарем – это хоккейные клюшки, санки и тюбинги – обеспечили местные ребятишки.

Очень веселая, очень дружная, хорошая деревня. Мы очень гордимся, что у нас трезвое село. Все заняты своим ремеслом, никто по улице без дела не ходит. Все друг другу помогают, я горжусь этой деревней. Зульфира Тагирова, жительница д. Саляхово

Замерзнуть на улице не дадут местные домохозяйки. Пирожки, блины, баурсак, чак-чак, горячий травяной чай из самовара, кроме спортивных речевок по всей деревне разносится и аромат национальной кухни.

Встречаем всех гостей, всех угощаем. Все время проводит такие зимние игры, каждый год. Приглашаем из соседней деревни команду. И всегда всех вот так встречаем. Земфира Кутлуахметова, жительница д. Саляхово

Саляховцы ведут не только здоровый образ жизни, но и коллективно благоустраивают родную деревню. Построили детскую площадку, самостоятельно возводят новую мечеть. Своим примером решили поделиться, приняв участие в республиканском конкурсе «Трезвое село». Поддерживают их в этом и жители соседних населенных пунктов.

Особенность этой деревни, наверное, это дружба людей и их трудолюбие. И сами они красивые, и душа у них красивая. Думаю, что они должны победить в этом конкурсе. Зухра Зайнуллина, глава Кашкаровского сельсовета