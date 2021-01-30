Радий Хабиров принял участие в открытии полилингвальной школы в Нефтекамске

Полилингвальную школу в Нефтекамске, открытие которой планируется в феврале, осмотрел Глава Башкортостана Радий Хабиров. Уже в этом году в 1-5 классы сюда примут 180 учащихся, а в будущем здесь будет полноценная школа-интернат. Также в ходе рабочей поездки руководитель республики посетил промышленную площадку, поликлинику, встретился с волонтерами и побывал в парке «Тропа здоровья».

Визит в Нефтекамск Глава Башкортостана начал с посещения производственной площадки «НКМЗ-Групп», которая занимается разработкой и производством оборудования для предприятий нефтегазовой промышленности. Здесь трудятся около одной тысячи человек. Как сказал Радий Хабиров, у него остались приятные впечатления. Руководство компании постоянно инвестирует в развитие и это пример для подражания для других организаций.

Глава Башкортостана посетил поликлинику №2 городской больницы Нефтекамска. Её построили в 1965 году, сейчас она уже не отвечает современным требованиям к медицинским учреждениям. В 2016 году часть здания признали аварийной, она подлежит сносу. Все это отразилось на объемах оказания медицинской помощи.

Радий Хабиров поручил Минздраву региона подготовить соответствующие предложения и включить объект в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2023-2024 годы. Руководитель республики также поинтересовался, как в Нефтекамске стартовала массовая вакцинация от COVID-19.

Готова к открытию в Нефтекамске полилингвальная многопрофильная школа-интернат с углублённым изучением татарского языка «Белем». На реконструкцию первой очереди, которая стартовала в 2019 году, компания «Башнефть» через Фонд социальных целевых программ Башкортостана направила 103,4 млн. рублей. Покупку оборудования на общую сумму 69 млн. рублей профинансировали из бюджета республики и города. Уже в этом году в первые-пятые классы придут 180 учеников. Как нам признались преподаватели, они с удовольствием приходят на работу. Высокую оценку дал и Глава республики.

Также Радий Хабиров оценил сеть умных остановок. Их оборудовали бактерицидной лампой, USB-портами и беспроводным интернетом. Скамейка обогревается с помощью калорифера под потолком. Летом будем работать кондиционер. Отметим, что также Радий Хабиров осмотрел детский сад «Эрудит», который местные жители ждали с нетерпением. Он рассчитан на 260 мест для малышей от 2 до 8 лет.

Кстати, рядом с детским садом строится школа на 1225 мест. Перед встречей с волонтёрами и членами партии «Единая Россия» Глава Башкортостана осмотрел выставку местных производителей. А уже на встрече с добровольцами обсуждали, как шла работа в пандемию прошлого года. Радий Хабиров признался, что если он когда-нибудь решится на мемуары, то обязательно расскажет о том, насколько сложным был 2020 год. Кроме того, говорили о политике, социальных гарантиях, новых проектах. Глава Башкортостана поддержал идею проведения слёта волонтеров летом.

Также делегация осмотрела дворовые территории, которые благоустроили в прошлом году по программе «Башкирские дворики». Вложения составили почти 40 млн. рублей.