Джефф Монсон провел мастер-класс по грэпплингу и джиу-джитсу

Детям нравятся такие упражнения, это их развлекает и одновременно тренирует. Здесь можно отработать выносливость, силу, смекалку. Такие упражнения учат дисциплине. Плюс ребята отрываются от своих гаджетов, телефонов. Такая хорошая возможность провести время со своими сверстниками.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил