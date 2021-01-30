Джефф Монсон провел мастер-класс по грэпплингу и джиу-джитсу

Мероприятие было бесплатным. Принять участие в нем могли все желающие. Для этого нужно было заранее записаться на тренировку.
Для Монсона этот мастер-класс стал четвертым за последние три дня. На занятии легендарный боец провел разминку, показал приемы захвата, а затем поделился хитростями работы на ковре во время встречи с соперниками разного роста. А завершили мастер-класс упражнениями в игровой форме.
Кроме того, Монсон успевает работать в школе, которую он недавно открыл. Это отделения в Черниковке на базе бассейна «Нефтяник» и в Затоне, в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В планах открыть еще один филиал на базе 162-й школы в Деме. На следующей неделе в одном из этих спортзалов начнутся занятия для двух возрастных групп.