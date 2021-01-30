Джефф Монсон провел мастер-класс по грэпплингу и джиу-джитсу

Мероприятие было бесплатным. Принять участие в нем могли все желающие. Для этого нужно было заранее записаться на тренировку.

Для Монсона этот мастер-класс стал четвертым за последние три дня. На занятии легендарный боец провел разминку, показал приемы захвата, а затем поделился хитростями работы на ковре во время встречи с соперниками разного роста. А завершили мастер-класс упражнениями в игровой форме.  

Детям нравятся такие упражнения, это их развлекает и одновременно тренирует. Здесь можно отработать выносливость, силу, смекалку. Такие упражнения учат дисциплине. Плюс ребята отрываются от своих гаджетов, телефонов. Такая хорошая возможность провести время со своими сверстниками.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил

Мы сегодня играли, разминались, бегали и отрабатывали, как уходить с треугольника.

Полина Фадеева, участница мастер-класса
Фото №1 - Джефф Монсон провел мастер-класс по грэпплингу и джиу-джитсу

Кроме того,  Монсон успевает работать в школе, которую он недавно открыл. Это отделения в Черниковке на базе бассейна «Нефтяник» и в Затоне, в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В планах открыть еще один филиал на базе 162-й школы в Деме. На следующей неделе в одном из этих спортзалов начнутся занятия для двух возрастных групп.

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