Радий Хабиров раскритиковал МУП «УИС» за провал системы платежей

Это просто разгильдяйство! У вас в головах царит полная неразбериха и нет понимания решения проблемы. На совещание вы пришли неготовыми. Я не вижу внятных предложений. Ставлю вам задачу – досконально разобраться в ситуации. Всем ответственным делаю последнее предупреждение. Вы несёте персональную ответственность за то, что произошло.

Радий Хабиров