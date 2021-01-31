Радий Хабиров раскритиковал МУП «УИС» за провал системы платежей

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил жестко высказался о готовности компании МУП «УИС» к новой системе платежей за отопление.
Вечером 30 января в Доме Правительства прошло совещание с участием руководства предприятия. В формате рабочей встречи обсуждалось, каким образом жителям произведут перерасчет платы за тепло за декабрь 2020 года.
Данные Госжилнадзора показали, что в Уфе с этим наблюдаются большие трудности. Так, по данным руководителя ведомства Ильдара Шафикова, сильное превышение платы зафиксировано в 412 домах. В них проживает порядка 20 тысяч семей.
Радий Хабиров потребовал как можно скорее провести перерасчет платежей всем, у кого декабрьская платежка за отопление выросла более, чем на 42 процента.
Глава региона подверг критике действия всех ответственных за сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что в настоящее время отсутствует четкий комплекс решений, которые не позволили бы допустить аналогичных проблем в следующем отопительном месяце.