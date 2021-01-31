Стала известна дата выхода фильма «Отряд «Таганок»

Кинокомпания "Аскарфильм" анонсировала выход долгожданного фильма "Отряд "Таганок". Картина выйдет на экраны уже в этом году 4 марта.
Съемки фильма по одноименной повести Мустая Карима начались еще в 2018 году. Режиссер фильма - Айнур Аскаров, известный многим жителям России по картине "Из Уфы с любовью".
Как сообщают создатели фильма, за эти два года была проделана титаническая работа. В качестве актеров в башкирской картине приняли участие более 500 молодых ребят, которые за это время стали настоящими друзьями.
Основные съёмки фильма прошли в деревне Толпарово Гафурийского района Республики Башкортостан, а роль вымышленной горы Кирамет сыграл живописный шихан Юрактау в окрестностях Стерлитамака.
Работа над фильмом заняла почти год – от съемок летом и осенью 2018 года, до монтажа, озвучания и остальных этапов постпродакшена в течение первой половины 2019 года. В оригинале фильм снят на башкирском языке, а для того, чтобы его смогли посмотреть и зрители, не владеющие башкирским языком, была создана полностью дублированная русскоязычная версия. Дубляж на русский язык был сделан в Санкт-Петербурге, на известной студии «Мельница» с участием профессиональных актёров дубляжа. Для участия в международных фестивалях и показах также существует вариант с английскими и русскими субтитрами.
Впервые фильм был представлен публике на предпремьерном показе осенью 2019 года в рамках празднования 100-летия Народного поэта Башкортостана Мустая Карима.Выход в широкий прокат планировался весной 2020 года, но разразившаяся пандемия вынудила перенести его на неопределённый срок. Тем не менее, фильм не лежал «на полке», дожидаясь открытия кинотеатров. «Отряд «Таганок» принял участие в большом количестве международных и российских кинофестивалей, собрав довольно объемную «копилку» наград