Стала известна дата выхода фильма «Отряд «Таганок»

Работа над фильмом заняла почти год – от съемок летом и осенью 2018 года, до монтажа, озвучания и остальных этапов постпродакшена в течение первой половины 2019 года. В оригинале фильм снят на башкирском языке, а для того, чтобы его смогли посмотреть и зрители, не владеющие башкирским языком, была создана полностью дублированная русскоязычная версия. Дубляж на русский язык был сделан в Санкт-Петербурге, на известной студии «Мельница» с участием профессиональных актёров дубляжа. Для участия в международных фестивалях и показах также существует вариант с английскими и русскими субтитрами.