В Башкирии продолжают искать 37-летнего Айрата Баимова

В селе Набережный Кармаскалинского района Башкирии продолжаются поиски пропавшего без вести 37-летнего Айрата Баимова. 30 декабря прошлого года мужчина ушел из дома, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медпомощи, поэтому очень важно найти его как можно быстрее.

Фото №1 - В Башкирии продолжают искать 37-летнего Айрата Баимова

Приметы: рост 171 см, телосложение худощавое, темноволосый, глаза карие. Информация по одежде отсутствует.

Родные и близкие Айрата не находят себе места. К его поискам подключились местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.

Фото: Соцсети.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии