В Башкирии продолжают искать 37-летнего Айрата Баимова

В селе Набережный Кармаскалинского района Башкирии продолжаются поиски пропавшего без вести 37-летнего Айрата Баимова. 30 декабря прошлого года мужчина ушел из дома, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медпомощи, поэтому очень важно найти его как можно быстрее.
Приметы: рост 171 см, телосложение худощавое, темноволосый, глаза карие. Информация по одежде отсутствует.
Родные и близкие Айрата не находят себе места. К его поискам подключились местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.
Фото: Соцсети.