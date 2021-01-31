В Башкирии продолжают искать 37-летнего Айрата Баимова

В селе Набережный Кармаскалинского района Башкирии продолжаются поиски пропавшего без вести 37-летнего Айрата Баимова. 30 декабря прошлого года мужчина ушел из дома, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медпомощи, поэтому очень важно найти его как можно быстрее.