В Башкирии «сотрудник банка» обманул мужчину на 220 тысяч рублей

Для этого незнакомец попросил срочно перевести все имеющиеся денежные средства на другой, указанный им, счет. Потерпевший выполнил его просьбу. После этого на телефон нефтекамца вновь поступил звонок. Другой абонент представился уже сотрудником службы безопасности того же финансового учреждения и сообщил, что горожанин, скорее всего, пострадал от действий мошенников и ему необходимо отправиться в ближайшее отделения банка. Там тот же абонент по телефону уговорил гражданина оформить на себя кредит, а затем перевести его на указанные звонившим счета. В результате у мужчины было похищено более 220 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии