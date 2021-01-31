В Башкирии «сотрудник банка» обманул мужчину на 220 тысяч рублей
48-летний житель Нефтекамска стал жертвой мошенника. Обманом злоумышленник похитили у него 220 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Нефтекамец рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Мужчина сообщил о том, что злоумышленники пытаются списать с его банковского счета крупную сумму денег.
Для этого незнакомец попросил срочно перевести все имеющиеся денежные средства на другой, указанный им, счет. Потерпевший выполнил его просьбу. После этого на телефон нефтекамца вновь поступил звонок. Другой абонент представился уже сотрудником службы безопасности того же финансового учреждения и сообщил, что горожанин, скорее всего, пострадал от действий мошенников и ему необходимо отправиться в ближайшее отделения банка. Там тот же абонент по телефону уговорил гражданина оформить на себя кредит, а затем перевести его на указанные звонившим счета. В результате у мужчины было похищено более 220 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по Башкирии
Мужчина обратился с заявлением в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время они разыскивают преступника.