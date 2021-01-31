В Башкирии в аварии с машиной скорой помощи пострадали два человека

Вчера, 30 января, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись карета скорой помощи и автомобиль ВАЗ-2110. Подробности рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла в деревне Сальзигутово. Каретой скорой помощи управлял 49-летний мужчина, а за рулем легковушки находился 21-летний парень.

Скорая до этого транспортировала больного в Зубово, в момент аварии возвращалась в Кармаскалы.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Также в момент аварии в карете скорой помощи находилась фельдшер - она не пострадала. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.