В Башкирии в аварии с машиной скорой помощи пострадали два человека

Вчера, 30 января, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись карета скорой помощи и автомобиль ВАЗ-2110. Подробности рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла в деревне Сальзигутово. Каретой скорой помощи управлял 49-летний мужчина, а за рулем легковушки находился 21-летний парень.

Скорая до этого транспортировала больного в Зубово, в момент аварии возвращалась в Кармаскалы.

ГИБДД по Башкирии

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Также в момент аварии в карете скорой помощи находилась фельдшер - она не пострадала. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

30 января в Башкортостане зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 2.500 нарушений правил дорожного движения, задержан 51 нетрезвый водитель , разыскан один ранее угнанный автомобиль.

ГИБДД по Башкирии
Фото №1 - В Башкирии в аварии с машиной скорой помощи пострадали два человека

Видео: ГИБДД по Башкирии.

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