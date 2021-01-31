15-летняя девочка, пропавшая в Башкирии, рассказала о сексуальном насилии

Накануне в Нефтекамске произошел вопиющий случай - пропавшая ранее 15-летняя девочка рассказала, что пережила сексуальные домогательства. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Потерпевшая рассказала о том, что в ее отношении 18-летний студент машиностроительного колледжа «совершил действия сексуального характера». Все это произошло 16 января.
Оперативники уже задержали подозреваемого. В содеянном он признался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.