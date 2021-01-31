Радий Хабиров поручил «БашРТС» решить проблему по завышенной плате за отопление

Глава Башкирии Радий Хабиров организовал совещание с участием руководства ООО "БашРТС" по вопросу завышенных платежей за теплоснабжение за декабрь прошлого года. Оно состоялось вчера, 30 января, в Доме Республики.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил «БашРТС» решить проблему по завышенной плате за отопление

Председатель Жилстройнадзора РБ Ильдар Шафиков отметил, что рост стоимости отопления в прошлом месяце не должен был превышать 42% по отношению к ноябрю. Согласно данным "БашРТС", из 474 тысяч квартир, обслуживаемых компанией, превышение порога отмечено в 310 тысячах, что составляет порядка 5,6 тысячи домов.

В числе факторов, которые повлияли на рост начислений, участники совещания отметили некачественную поставку тепла со стороны ресурсоснабжающей организации (так называемые «перетопы» и «недотопы»), а также неисправности систем отопления и приборов учёта в многоквартирных домах.

Глава Башкортостана поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства РБ совместно с «БашРТС» представить обоснованные шаги по скорейшему решению возникшей проблемы с учётом интересов жителей региона.

Если мы понимаем, что произошли необоснованные начисления, нужно определить их причины, исправить эту ситуацию и принять меры для того, чтобы не допускать подобного в будущем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: glavarb.ru.

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