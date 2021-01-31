В Уфе загадочно пропал 39-летний Роман Милотворский

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал без вести 39-летний Роман Милотворский. В пятницу, 29 января, он ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.
Приметы: телосложение худощавое, рост около 174 см, серые глаза, русые волосы. В день исчезновения он был одет в кожаную куртку черного цвета, брюки, зеленую толстовку и коричневые сапоги. На голове у него была черная шапка-ушанка.
Поисками Романа занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (917) 418 52 13, 02 или 112.