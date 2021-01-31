В Уфе покататься на коньках и подъемниках можно со скидкой

Сегодня, в последний день января, уфимцев и гостей столицы ждут скидки и развлекательные программы на городских катках. В два раза дешевле можно прокатиться и на канатных подъемниках.

Так, скидка 50% на прокат коньков ждет посетителей стадиона 10-й спортшколы (с 14 до 17 часов), гостей Дворца спорта и катка на М. Рыльского (напротив дома № 22, с 11 до 16 часов). На некоторых ледовых площадках можно прокатиться и вовсе бесплатно, например, в парке культуры и отдыха им. М. Гафури (с 12 до 18 часов), во дворе 88-й школы и Башкирского лицея № 136 им. М. Искужина (с 12 до 16 часов).

В парке им. И. Якутова в течение дня при предъявлении студенческого билета скидка 50 %, прокат коньков – 100 рублей. Пройти на каток «Юбилейный (в сквере 50-летия Победы) с 11 до 16 часов можно бесплатно при предъявлении студенческого билета, прокат коньков – 50 рублей, детям до 7 лет вход свободный, прокат коньков – 25 рублей.

Покататься с хорошей скидкой можно и возле главного корпуса БГАУ со стороны улицы Айской. При предъявлении студенческого билета вход будет свободным. Прокат коньков – 125 рублей, каждый последующий час – 50 рублей.