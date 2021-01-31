МУП «УИС» включит перерасчёт оплаты отопления в платежки за февраль

Сегодня Радий Хабиров провел повторное совещание с руководителями МУП «УИС». На нем было принято окончательное решение относительно перерасчета платы за отопление, который включат в платежки за февраль.
Речь идет об оплате за декабрь минувшего года. Накануне же Радий Хабиров поручил «Уфимским инженерным сетям» представить системные решения, благодаря которым такая ситуация не повторилась бы вновь, а также были бы отлажены механизмы учета тепла и расчета платежей. По словам министра ЖКХ Башкирии, перерасчет обратившимся жителям уже начат.
Получить информацию о сроках и порядке перерасчёта МУП «Уфимские инженерные сети» можно на официальном сайте предприятия или по многоканальному телефону 8-800-250-52-80.
Фото: пресс-служба Главы РБ.