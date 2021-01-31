МУП «УИС» включит перерасчёт оплаты отопления в платежки за февраль

Жители Уфы, у которых в платёжных квитанциях было повышение стоимости отопления больше, чем на 42 процента, должны до 15 февраля обратиться в «УИС» с заявлением для того, чтобы им сделали перерасчёт. Более 6 тысяч человек уже обратились в компанию. Они получат платёжные квитанции за февраль уже с учётом перерасчёта. Всего стоимость отопления необходимо скорректировать по 20 тысячам квартир.

Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства, министр жилищно-коммунального хозяйства РБ