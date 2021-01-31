В Уфе проходит праздничный концерт «Даешь молодежь!»

Сегодня, 31 января, в Уфе проходит праздничный концерт "Даёшь молодежь!", посвященный Международному дню без Интернета и Дню российского студенчества. Место проведения - площадь перед Русским драмтеатром.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, концерт открылся выступлением финалистов и наставников Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка». В рамках программы выступят артисты лейбла «Elvin Grey» и другие популярные исполнители.

В ближайшее время своим выступлением порадует зрителей Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey.

На данный момент концерт посетили около 2 тысяч человек. Он продолжится до 17:00. Вход бесплатный.