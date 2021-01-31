В Уфе на Горсовете с успехом проходит музыкальный фестиваль

Сегодня в Уфе на площади перед Русским драмтеатром с большим успехом проходит праздничный концерт "Даёшь молодежь!". Он посвящен Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета.
На концерте уже выступили финалисты и наставники Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка», а также и другие популярные исполнители.
В ближайшее время своим выступлением порадует зрителей Заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey.
На данный момент пришли посмотреть концерт около двух тысяч человек. Он продолжится до 17:00. Вход свободный. Приглашаются все желающие.