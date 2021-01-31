В Уфе на Горсовете с успехом проходит музыкальный фестиваль

Сегодня в Уфе на площади перед Русским драмтеатром с большим успехом проходит праздничный концерт "Даёшь молодежь!". Он посвящен Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета.

На концерте уже выступили финалисты и наставники Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка», а также и другие популярные исполнители.

В ближайшее время своим выступлением порадует зрителей Заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey.