Музей истории Уфы поздравил 15-тысячного посетителя

Сегодня в Уфе можно посетить бесплатно различные культурные мероприятия. Так, возможность свободного посещения предоставил и Музей истории города Уфы.
Этой возможностью решила воспользоваться жительница столицы Регина Манурова, сообщает ИА «Башинформ». Девушку ждал сюрприз: она стала 15-тысячной посетительницей музея. В честь такого события Регина получила в подарок две книги об Уфе и небольшие презенты.
По словам юбилейной посетительницы, ей понравилась атмосфера советского быта, воссозданная в музее, а также выставка картин Евгения Лаздина, которые заинтересовали уфимку техникой рисования.
Добавим, что сегодня, 31 января, уфимцы могут бесплатно посетить не только Музей истории города Уфы, но и Дом-музей В.И. Ленина, Уфимский городской планетарий, а также посмотреть спектакль в Театре юного зрителя.
Фото: ИА «Башинформ»