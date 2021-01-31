В Уфе для участия в большом рэп-фестивале выбирают молодых музыкантов

Сегодня, 31 января, в "Уфа-Арена" проходит первый большой рэп-фестиваль. Как известно, Уфа уже давно стала столицей хип-хоп культуры - все самые популярные и модные исполнители родом отсюда.

В концерте принимают участие молодые и неизвестные пока еще широкой публике исполнители. Их оценивают приглашенные гости, среди которых популярные рэп-исполнители, радиоведущие и популярные диджеи из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Пятеро победителей смогут получить денежные призы до 100 тысяч рублей и выступить на одной сцене с популярными звездами на фестивале «Новая Атланта-2», который состоится в Уфе весной 2021 года. В 2020 году его хедлайнерами были исполнители Face, Thomas Mraz и Morgenshtern.

Мероприятие будет проходить до 21:00. После отбора состоится сет диджеев. Вход свободный.