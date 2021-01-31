Сегодня в Уфе высадился «Снежный десант»

Сегодня, 31 января, в Уфе высадился «Снежный десант». В акции приняли участие около 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

Воспитанники и педагоги МБУ ОКДПМ «Диалог» приняли в акции активное участие. Все подростковые клубы Орджоникидзевского района Уфы регулярно очищали от снега улицы, детские площадки и дворы, тем самым оказали помощь работникам ЖКХ.

В период проведения акции было очищено от снега свыше 1 650 кв.м. Самыми добросовестными и активными участниками акции оказались Алесей Пурик, Кира Жилкина, Виктория Грищенко, Динара Ахунова, Марсель Закиров, Артур Шаяхметов, Сергей Мусаликин, Кирилл Солуянов, Рустем Габидуллин, Флюра Насырова, Дарья Шумцова, Дмитрий Осипов и Миляуша Валеева.