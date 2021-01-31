В Уфе задержали активистов несанкционированного митинга

Сегодня, 31 января, в столице Башкирии общественными активистами была предпринята попытка провести несогласованный митинг. По предварительным оценкам, его участниками стали около 500 человек.

Участники несанкционированной акции передвигались по Уфе в разных направлениях. Полиция задержала предполагаемых организаторов шествия, а также наиболее активных его участников.

Во время передвижения участников митинга за соблюдением общественного порядка следили десятки сотрудников полиции. Кроме того, колонна двигалась в сопровождении силовиков. О том, что акция не согласована и гражданам нужно разойтись, объявляли в громкоговоритель с периодичностью в несколько минут. Отметим, что правоохранители вели себя корректно.