Элвин Грей выступил на молодежном концерте в Уфе

Помимо этого, сегодня в «Уфа-Арене» проходит большой фестиваль для молодежи «Молодость FEST». В нем участвуют молодые исполнители, а оценивают их приглашенные гости. В состав жюри вошли популярные диджеи, радиоведущие, рэп-исполнители из Москвы, Петербурга, Казани и других городов. Пять артистов-победителей получат денежные призы и возможность выступить на одной сцене со звездами первой величины на фестивале «Новая Атланта-2», который пройдет в Уфе весной 2021 года.