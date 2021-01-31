Элвин Грей выступил на молодежном концерте в Уфе

Сегодня, 31 января, в Уфе проводятся культурно-массовые мероприятия, в числе которых концерт «Даёшь молодёжь!», организованный в рамках празднования Дня российского студенчества и Международного дня без Интернета.
Мероприятие состоялось на площади перед Русдрамтеатром. Концерт порадовал зрителей выступлениями звезд башкирской эстрады, участников фестиваля «Йәшлек шоу-2020. Перезагрузка» и артистов лейбла Elvin Grey. Сам заслуженный артист РБ Элвин Грей (Радик Юльякшин) стал хедлайнером мероприятия.
Также на площади имени Ленина для горожан была организована работа общепита. В рамках соблюдения масочного режима волонтеры раздавали маски участникам мероприятия.
Помимо этого, сегодня в «Уфа-Арене» проходит большой фестиваль для молодежи «Молодость FEST». В нем участвуют молодые исполнители, а оценивают их приглашенные гости. В состав жюри вошли популярные диджеи, радиоведущие, рэп-исполнители из Москвы, Петербурга, Казани и других городов. Пять артистов-победителей получат денежные призы и возможность выступить на одной сцене со звездами первой величины на фестивале «Новая Атланта-2», который пройдет в Уфе весной 2021 года.
Фото: пресс-центр Администрации Уфы