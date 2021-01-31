В Уфе развлекательные мероприятия посетили более 10 тысяч человек

Сегодня, 31 января, ярмарки, спортивные и развлекательные мероприятия в Уфе посетили более 10 тысяч человек. По предварительным данным, это практически в 20 раз превышает число участников несанкционированных митингов.
Самое большое количество человек собрал на площади Ленина Радик Юльякшин. Сейчас в "Уфа-Арена" проходит рэп-фестиваль, который посетили множество жителей и гостей Уфы, сообщили в пресс-службе администрации.
Также в столице Башкирии бесплатно работали музеи, городской планетарий, катки, которые привлекли много людей, а на входе в некоторые их них выстраивались очереди.