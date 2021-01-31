Распространителей фейков о несанкционированных митингах привлекут к ответственности

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке распространения фейковой информации о незаконных митингах. Распространителей будут привлекать к ответственности. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Администрации социальных сетей блокируют информацию о якобы имевших место фактах столкновений, насилия, гибели участников митингов, а также доступ к сообщениям, в которых приводятся завышенные во много раз показатели о количестве участников несанкционированных акций.