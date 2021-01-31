Распространителей фейков о несанкционированных митингах привлекут к ответственности

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке распространения фейковой информации о незаконных митингах. Распространителей будут привлекать к ответственности. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Фото №1 - Распространителей фейков о несанкционированных митингах привлекут к ответственности

Администрации социальных сетей блокируют информацию о якобы имевших место фактах столкновений, насилия, гибели участников митингов, а также доступ к сообщениям, в которых приводятся завышенные во много раз показатели о количестве участников несанкционированных акций.

МВД РФ призвало жителей России не участвовать в незаконных митингах 31 января.

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