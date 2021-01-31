В Башкирии мужчина убил и расчленил женщину, которая числилась пропавшей без вести

В октябре прошлого года в Стерлитамаке при загадочных обстоятельствах пропала 43-летняя Наиля Свистунова. К сожалению, женщину нашли мертвой.

В ходе следствия оперативники задержали 44-летнего инженера одного из местных предприятий. Его обвиняли в совершении развратных действий и изнасиловании. На допросе обвиняемый сознался, что осенью убил и расчленил Наилю Свистунову, сообщает паблик "Плохие Новости".