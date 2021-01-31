На рэп-фестиваль в «Уфа-Арене» пришли более трех тысяч человек

В "Уфа-Арене" завершился конкурсный отбор на фестиваль «Новая Атланта-2», который состоится весной этого года. Согласно подсчетам, мероприятие посетили более трех тысяч человек. В очередной раз это подтверждает статус хип-хоп столицы РФ.
За день жюри прослушало несколько десятков исполнителей. В скором времени будет оглашено решение. Победители конкурса получат не только солидный денежный приз, а также возможность выступить с популярными звездами на одной сцене.
Напомним, рэп-фестиваль "Новая Атланта" стал одним из крупнейших событий в мире хип-хоп музыки страны. В прошлом году его хедлайнерами были исполнители Thomas Mraz, Morgenshtern, Face, а также другие крупные звезды.