Известно, какое наказание может грозить задержанным на митинге в Уфе

В Уфе общественные активисты пытались провести несогласованный митинг в поддержку федерального блогера Алексея Навального. В этот раз участников шествия было в разы меньше.

По оценке правоохранительных органов, участие в несанкционированной акции приняли около 500 человек. Они перемещались по городу в разных направлениях, призывая присоединиться к шествию других уфимцев, однако поддержки не последовало.

Колонну митингующих сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии. Они задерживали наиболее активных участников митинга и его предполагаемых организаторов.