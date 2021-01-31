В Башкирии столкнулись легковушка и большегруз: двое погибли

Два человека погибли в результате аварии в Кушнаренковском районе. На федеральной трассе Москва-Уфа столкнулись «Лада Гранта» и встречный грузовик Skania.

От удара легковушка и большегруз вылетели в кювет. В результате аварии 19-летний водитель отечественного автомобиля скончался до приезда медиков. В машине ехали три пассажира. Все они были госпитализированы с различными травами.