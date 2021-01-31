Власти Башкирии рассказали, когда жители получат перерасчет платы за отопление

Перерасчет оплаты за тепло абоненты «Уфимских инженерных сетей» увидят в платежках за февраль. Сегодня утром Радий Хабиров провел повторное совещание с руководством ресурсоснабжающей организации. Накануне вечером в Доме Республики глава Башкортостана поручил предприятию представить системные решения, которые бы позволили не допускать подобных ситуаций с завышенными платежами.

Жительница Уфы делится своей проблемой с главой республики. За декабрь только за отопление ей пришлось заплатить почти две с половиной тысячи рублей. За квартиру в 42 квадратных метра сумма приличная, говорит пенсионерка. Поэтому и пришла на перерасчёт.

Если в декабре температура воздуха за окном понизилась, то суммы в квитанциях за тепло, наоборот, выросли. Это естественный процесс. Стало холоднее, значит, и энергоресурса потребили больше. Вот только разница между ноябрем и декабрем не должна была превысить 42 процентов, утверждают специалисты. Все, что выше, уже нельзя списать на погоду.

«Почему так произошло?» Этот вопрос Радий Хабиров задал в пятницу во время посещения предприятия «Уфимские инженерные сети». Так и не получив развернутого ответа, глава республики пригласил ресурсников на совещание, чтобы детально разобраться в причинах возникшей ситуации и поставить жирную точку в вопросе перерасчета платежей.

Коллеги, я сейчас не хочу разбирать вообще всю ситуацию в ЖКХ, я хочу получить ответы, почему произошел скачок и что с этим делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе основных причин были названы неотрегулированность или неисправность системы отопления и узлов учёта тепловой энергии, отсутствие нормативной базы по порядку регулирования централизованной системы теплоснабжения на источниках тепловой энергии, завышение или занижение подачи теплоносителя, так называемые перетопы и недотопы. Радий Хабиров подверг критике действия всех ответственных за сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что в настоящее время отсутствует четкий комплекс решений, которые не позволили бы допустить аналогичных проблем в следующем отопительном месяце.

Я считаю, что Вы пришли неготовыми к сегодняшнему совещанию, я не вижу от вас ни внятных предложений, ничего. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил уже на следующий день собрать очередное совещание по проведению перерасчёта платы за тепловую энергию. И вот сегодня утром было принято окончательное решение: «Уфимские инженерные сети» включат перерасчёт теплоснабжения в платёжные квитанции за февраль.

Существенное превышение платы за отопление зафиксировали в Уфе по 412 многоквартирным домам, в которых проживает около 20 тысяч семей. Речь идет о жилом фонде, расположенном в зоне обслуживания «Уфимских инженерных сетей». Для перерасчета жителям необходимо написать заявление в МУП «УИС» до 15 февраля.

По МУП «УИС» принято следующее решение: по заявлениям граждан происходит в офисах МУП «УИС» перерасчет графы за отопление. Сегодня уже более 6 тысяч граждан обратились в офисы МУП «УИС» для того, чтобы написать заявление. Далее в платежных документах за февраль жители Республики Башкортостан увидят эти перерасчеты непосредственно в платежках. Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Накануне вечером совещание прошло и с представителями «БашРТС». Ресурсоснабжающая организация обеспечивает теплом почти полмиллиона квартир. И большинство абонентов компании в декабре получили большие суммы в платежках за тепло. Превышение более чем на 42 процента, про сравнению с ноябрьской платой, было зафиксировано в 310 тысячах квартир.

216 многоквартирных домов мы посмотрели, на каждом доме идет несоблюдение температурного графика. Я не говорю, что это перетоп, там есть и перетопы, и недотопы в отдельные дни. То есть это все поставка некачественного ресурса и это все оцифровывается в деньги. Ильдар Шафиков, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору