«До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Бывают ошибки, которые исправить уже нельзя. Невозможно вернуть человека к жизни. Сел пьяным в автомобиль, превысил скорость, уснул за рулём. Каждый из героев нашего сюжета либо надеялся, что пронесёт, либо вовсе не осознавал, что его поступок может стоить кому-то жизни. Итог – поломанные судьбы, боль и горе близких как пострадавших, так и тех, кто оказался за решёткой. Откровения и раскаяние виновников смертельных ДТП.
Ошибка в несколько секунд стоила Андрею трёх лет, а 9-летнему мальчику – жизни. Вот уже двадцать месяцев, просыпаясь, он видит холодные стены камеры и аварию. В тот день Андрей таксовал, спешил на очередной вызов.
Мальчика привезли погостить к бабушке, но до неё он так и не добрался. Ребёнка сбили у неё на глазах. С момента трагедии прошло уже два с половиной года.
И он прекрасно понимает, говорит Андрей, почему родители так и не простили. У самого двое детей, одному из которых сейчас 9 лет. Пока он в колонии, ребята на попечении мамы. Здесь работает на кухне, но зарплата, конечно, не та, чтобы помогать растить двух детей. А до аварии было много планов, которым сейчас уже не сбыться. Как и у Алмаза. Они вместе работают на кухне. Да и статья одна и та же. Только часть другая. Был пьян. Парень только вернулся из армии, отмечал с друзьями, а после решили прокатиться.
Мысленно она уже похоронила сына, но на деле на кладбище со своим ребенком простится другая мать. В больницу живыми доставят всех, но уже после в реанимации скончается самый младший из компании.
Алмаза суд приговорил к 5 годам и 4 месяцем заключения.
Эльмиру о смертельной аварии напоминает не только чувство вины, но и травма. Левая нога теперь держится на двух пластинах. Он возвращался из уфимского аэропорта в родной город после отпуска. Рейс из Турции несколько раз переносили. Прилетели только под утром. Ночь без сна, но всё-таки сел за руль и не заметил, как уснул.
Погибшему было 62 года. В аварии пострадали его троё пассажиров. В машине Эльмира травмы получил и его маленький сынишка. Детям не рассказывают, где папа. Для них он уехал на работу.
Эта авария не имеет никакого отношения к трём предыдущим. Но очень похожа. За рулём был уже лишенный за пьяную езду парень. Той ночью он вместе с друзьями решил продолжить гулянку в машине. Кристина – выжившая участница ДТП. А её подруга так навсегда и останется 18-летней.
Потом больница и страх, как сообщить маме подруги, что её единственная дочь уже никогда не вернётся домой. Так и не смогла, признаётся Кристина. Позвонили врачи.
Не сел бы за руль, не превысил бы скорость, не поехал бы в ночь. Вот только частица «бы» не повернёт время назад и, к сожалению, не вернёт сына, дочь, отца. И каждый из них навсегда запомнит те смертельные секунды, за которые не устанут просить прощения. Вот и во время съемок герои нашего репортажа озвучили просьбу, в которой мы не могли отказать: виновники аварий попросили прощения у близких своих жертв.