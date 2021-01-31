«До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Бывают ошибки, которые исправить уже нельзя. Невозможно вернуть человека к жизни. Сел пьяным в автомобиль, превысил скорость, уснул за рулём. Каждый из героев нашего сюжета либо надеялся, что пронесёт, либо вовсе не осознавал, что его поступок может стоить кому-то жизни. Итог – поломанные судьбы, боль и горе близких как пострадавших, так и тех, кто оказался за решёткой. Откровения и раскаяние виновников смертельных ДТП.

Ошибка в несколько секунд стоила Андрею трёх лет, а 9-летнему мальчику – жизни. Вот уже двадцать месяцев, просыпаясь, он видит холодные стены камеры и аварию. В тот день Андрей таксовал, спешил на очередной вызов.

Превысил скорость, и на дорогу выбежал мальчик. Я его даже не видел. Подошел пульс пощупать, сказали не трогать. Все время перед глазами. Я думаю, это на всю жизнь останется. Андрей Изиляев

Мальчика привезли погостить к бабушке, но до неё он так и не добрался. Ребёнка сбили у неё на глазах. С момента трагедии прошло уже два с половиной года.

Просил прощения, с отцом разговаривал. Он сказал: «Бог тебя простит». Андрей Изиляев

И он прекрасно понимает, говорит Андрей, почему родители так и не простили. У самого двое детей, одному из которых сейчас 9 лет. Пока он в колонии, ребята на попечении мамы. Здесь работает на кухне, но зарплата, конечно, не та, чтобы помогать растить двух детей. А до аварии было много планов, которым сейчас уже не сбыться. Как и у Алмаза. Они вместе работают на кухне. Да и статья одна и та же. Только часть другая. Был пьян. Парень только вернулся из армии, отмечал с друзьями, а после решили прокатиться.

На телефон отвлекся, когда голову поднял, уже в кювет уходил. Дальше не помню, очнулся уже на обочине, машина вдребезги. Двое на земле лежали. Матери сказали, что все четверо погибли, она вся побелела, как мне рассказывали. Алмаз Хамитов

Мысленно она уже похоронила сына, но на деле на кладбище со своим ребенком простится другая мать. В больницу живыми доставят всех, но уже после в реанимации скончается самый младший из компании.

Жалко парня, 15 или 16 лет. Если бы можно было все вернуть, я бы не сел за руль. Алмаз Хамитов

Алмаза суд приговорил к 5 годам и 4 месяцем заключения.

Эльмиру о смертельной аварии напоминает не только чувство вины, но и травма. Левая нога теперь держится на двух пластинах. Он возвращался из уфимского аэропорта в родной город после отпуска. Рейс из Турции несколько раз переносили. Прилетели только под утром. Ночь без сна, но всё-таки сел за руль и не заметил, как уснул.

Очнулся уже во время столкновения. Увидел фары на встречке. Водитель встречного автомобиля умер сразу. Человек погиб из-за меня, кормилец, муж, отец. Эльмир

Погибшему было 62 года. В аварии пострадали его троё пассажиров. В машине Эльмира травмы получил и его маленький сынишка. Детям не рассказывают, где папа. Для них он уехал на работу.

Было в 2018 году, но до сих пор снится мне этот момент аварии. И всегда себя спрашиваю, почему не остановился в тот момент, не отдохнул. Эльмир

Эта авария не имеет никакого отношения к трём предыдущим. Но очень похожа. За рулём был уже лишенный за пьяную езду парень. Той ночью он вместе с друзьями решил продолжить гулянку в машине. Кристина – выжившая участница ДТП. А её подруга так навсегда и останется 18-летней.

Помню резкий удар. Ударилась головой, не помню, как назад откинуло. Выхожу из машины, вижу: подруга в неестественной позе лежит, там все сразу было понятно. Потом сказали, от чего умерла: у нее вся грудная клетка была разорвана, ребра в легкие воткнулись. Машина зацепилась за отбойник, ее разорвало просто. Там всей правой стороны не было. Ужас был. Кристина Идрисова

Потом больница и страх, как сообщить маме подруги, что её единственная дочь уже никогда не вернётся домой. Так и не смогла, признаётся Кристина. Позвонили врачи.

Считаю, что виноваты все. Водитель пьяный. Мы знали это и сели вместе с ним. Я одного не виню. Кристина Идрисова