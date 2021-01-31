«До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Бывают ошибки, которые исправить уже нельзя. Невозможно вернуть человека к жизни. Сел пьяным в автомобиль, превысил скорость, уснул за рулём. Каждый из героев нашего сюжета либо надеялся, что пронесёт, либо вовсе не осознавал, что его поступок может стоить кому-то жизни. Итог –  поломанные судьбы, боль и горе близких как пострадавших, так и тех, кто оказался за решёткой. Откровения и раскаяние виновников смертельных ДТП.

Ошибка в несколько секунд стоила Андрею трёх лет, а 9-летнему мальчику – жизни. Вот уже двадцать месяцев, просыпаясь, он видит холодные стены камеры и аварию. В тот день Андрей таксовал, спешил на очередной вызов.

Превысил скорость, и на дорогу выбежал мальчик. Я его даже не видел. Подошел пульс пощупать, сказали не трогать. Все время перед глазами. Я думаю, это на всю жизнь останется.

Андрей Изиляев
Фото №1 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Мальчика привезли погостить к бабушке, но до неё он так и не добрался. Ребёнка сбили у неё на глазах. С момента трагедии прошло уже два с половиной года.

Просил прощения, с отцом разговаривал. Он сказал: «Бог тебя простит».

Андрей Изиляев
Фото №2 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии
Башкорт йыры 2020

И он прекрасно понимает, говорит Андрей, почему родители так и не простили. У самого двое детей, одному из которых сейчас 9 лет. Пока он в колонии, ребята на попечении мамы. Здесь работает на кухне, но зарплата, конечно, не та, чтобы помогать растить двух детей. А до аварии было много планов, которым сейчас уже не сбыться. Как и у Алмаза. Они вместе работают на кухне. Да и статья одна и та же. Только часть другая. Был пьян. Парень только вернулся из армии, отмечал с друзьями, а после решили прокатиться.

На телефон отвлекся, когда голову поднял, уже в кювет уходил. Дальше не помню, очнулся уже на обочине, машина вдребезги. Двое на земле лежали. Матери сказали, что все четверо погибли, она вся побелела, как мне рассказывали.

Алмаз Хамитов
Фото №3 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Мысленно она уже похоронила сына, но на деле на кладбище со своим ребенком простится другая мать. В больницу живыми доставят всех, но уже после в реанимации скончается самый младший из компании.

Жалко парня, 15 или 16 лет. Если бы можно было все вернуть, я бы не сел за руль.

Алмаз Хамитов

Алмаза суд приговорил к 5 годам и 4 месяцем заключения.

Эльмиру о смертельной аварии напоминает не только чувство вины, но и травма. Левая нога теперь держится на двух пластинах. Он возвращался из уфимского аэропорта в родной город после отпуска. Рейс из Турции несколько раз переносили. Прилетели только под утром. Ночь без сна, но всё-таки сел за руль и не заметил, как уснул.

Фото №4 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Очнулся уже во время столкновения. Увидел фары на встречке. Водитель встречного автомобиля умер сразу. Человек погиб из-за меня, кормилец, муж, отец.

Эльмир

Погибшему было 62 года. В аварии пострадали его троё пассажиров. В машине Эльмира травмы получил и его маленький сынишка. Детям не рассказывают, где папа. Для них он уехал на работу.

Было в 2018 году, но до сих пор снится мне этот момент аварии. И всегда себя спрашиваю, почему не остановился в тот момент, не отдохнул.

Эльмир

Эта авария не имеет никакого отношения к трём предыдущим. Но очень похожа. За рулём был уже лишенный за пьяную езду парень. Той ночью он вместе с друзьями решил продолжить гулянку в машине. Кристина – выжившая участница ДТП. А её подруга так навсегда и останется 18-летней.

Фото №5 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Помню резкий удар. Ударилась головой, не помню, как назад откинуло. Выхожу из машины, вижу: подруга в неестественной позе лежит, там все сразу было понятно. Потом сказали, от чего умерла: у нее вся грудная клетка была разорвана, ребра в легкие воткнулись. Машина зацепилась за отбойник, ее разорвало просто. Там всей правой стороны не было. Ужас был.

Кристина Идрисова

Потом больница и страх, как сообщить маме подруги, что её единственная дочь уже никогда не вернётся домой. Так и не смогла, признаётся Кристина. Позвонили врачи.

Фото №6 - «До сих пор снится»: откровения виновников смертельных ДТП в Башкирии

Считаю, что виноваты все. Водитель пьяный. Мы знали это и сели вместе с ним. Я одного не виню.

Кристина Идрисова

Не сел бы за руль, не превысил бы скорость, не поехал бы в ночь. Вот только частица «бы» не повернёт время назад и, к сожалению, не вернёт сына, дочь, отца. И каждый из них навсегда запомнит те смертельные секунды, за которые не устанут просить прощения. Вот и во время съемок герои нашего репортажа озвучили  просьбу, в которой мы не могли отказать: виновники аварий попросили прощения у близких своих жертв.

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