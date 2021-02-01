ФК «Уфа» завершил подготовительный сбор в Турции

Футбольный клуб «Уфа» на минувшей неделе завершил первый подготовительный сбор в Турции. Команда на протяжении двух недель тренировалась в городе Белек. Сегодня стало известно, что клуб покинул украинский игрок Олег Данченко, который перешел в греческий АЕК.

В зимнем трансферном периоде это уже пятый футболист, который уходит из «Уфы». Новичок пока один, это опытный Олег Иванов. Тренерский штаб команды остался доволен проделанной работой.

На турецком сборе уфимцы провели два контрольных матча. Против сербских команд «Црвена Звезда» и «Спартак». В обеих встречах подопечные Рашида Рахимова уступили: 0:1 – «Црвене Звезде» и 1:2 «Спаратку». Единственный гол забил Артем Голубев.