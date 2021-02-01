ФК «Уфа» завершил подготовительный сбор в Турции

Футбольный клуб «Уфа» на минувшей неделе завершил первый подготовительный сбор в Турции. Команда на протяжении двух недель тренировалась в городе Белек. Сегодня стало известно, что клуб покинул украинский игрок Олег Данченко, который перешел в греческий АЕК.

В зимнем трансферном периоде это уже пятый футболист, который уходит из «Уфы». Новичок пока один, это опытный Олег Иванов. Тренерский штаб команды остался доволен проделанной работой.

Фото №1 - ФК «Уфа» завершил подготовительный сбор в Турции

На турецком сборе уфимцы провели два контрольных матча. Против сербских команд «Црвена Звезда» и «Спартак». В обеих встречах подопечные Рашида Рахимова уступили: 0:1 – «Црвене Звезде» и 1:2 «Спаратку». Единственный гол забил Артем Голубев.

Следующий сбор команды также пройдет в Белеке. Подробнее об этом вы сможете узнать в программе «Пофутболим», которая выйдет на БСТ завтра, в 18:00.

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