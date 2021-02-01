Ехали в колледж: жуткое ДТП в Башкирии унесло жизни двоих парней, еще двое пострадали

Вчера, 31 января, произошло ДТП, унесшее жизни двоих парней - столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик Mercedes, груженный 20 тоннами комбикорма. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Трагедия произошла на 1263 км автодороги Москва- Уфа. За рулем большегруза находился 57-летний житель Елабуги. По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем, в результате чего он потерял управление.

В ДТП погибли водитель "Гранты" и его пассажир, 18 и 19 лет соответственно. Также в салоне легковушки находились еще двое парней, которых доставили в больницу.

Оказалось, что парни являются студентами местного профессионального колледжа. Они ехали в общежитие учебного заведения, чтобы в понедельник пойти на учебу. Обстоятельства смертельного ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Видео: ГИБДД по РБ.