В Башкирии мужчина на протяжении двух часов растлевал 6-летнюю девочку

Накануне в отдел полиции Давлеканово обратилась 30-летняя девушка и заявила о том, что знакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Вопиющий случай произошел 28 января. Известно, что 34-летний знакомый матери домогался 6-летнего ребенка на протяжении двух часов.

В этот же день мужчину задержали и доставили в отделение. В содеянном он признался. Оказалось, что ранее его судили по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".