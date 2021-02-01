Просил своих друзей приехать: в Башкирии загадочно пропал 25-летний парень

В ночь с 21 на 22 января в Бирске при загадочных обстоятельствах пропал без вести 25-летний Яков Бородия. С того момента какой-либо информации о парне нет. Его поисками занимаются следователи и полицейские.

Фото №1 - Просил своих друзей приехать: в Башкирии загадочно пропал 25-летний парень

Его последнее сообщение было, что должен был доехать до друзей, сказал, что садится телефон. В итоге телефон отключился, и сам пропал. Больше его никто не видел.

мама Якова

Друг Якова рассказал изданию ГорОбзор.ру о том, что в ночь пропажи парень попросил своих друзей приехать к месту, где находилась его возлюбленная. Якову не понравился тот факт, что его девушка была в компании каких-то парней.

Все произошло из-за любви. Он любит девушку, она была с другими парнями. Он просил помощи у друга моего, но тот не смог помочь – был не в городе, его [Якова] последнее сообщение было: «Извините».

друг Якова
Фото №2 - Просил своих друзей приехать: в Башкирии загадочно пропал 25-летний парень

Последнее сообщение было написано спустя полчаса после того, как Яков попросил друзей о помощи, после чего связь с ним оборвалась.

Яков приехал вместе со своей мамой из Сургута, последние несколько лет жил в Башкирии то с ней, то со своей девушкой в общей съемной квартире. По словам окружения парня, раньше бывало, что он пропадал, но никогда Яков не исчезал так надолго и при таких обстоятельствах.

Приметы: карие глаза, темные волосы. Был одет: черная куртка, черные штаны и шапка-ушанка. Всех обладающих какой-либо информацией просим сообщить по телефонам: 02 или 112.

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