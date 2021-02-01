Просил своих друзей приехать: в Башкирии загадочно пропал 25-летний парень

В ночь с 21 на 22 января в Бирске при загадочных обстоятельствах пропал без вести 25-летний Яков Бородия. С того момента какой-либо информации о парне нет. Его поисками занимаются следователи и полицейские.
Друг Якова рассказал изданию ГорОбзор.ру о том, что в ночь пропажи парень попросил своих друзей приехать к месту, где находилась его возлюбленная. Якову не понравился тот факт, что его девушка была в компании каких-то парней.
Последнее сообщение было написано спустя полчаса после того, как Яков попросил друзей о помощи, после чего связь с ним оборвалась.
Яков приехал вместе со своей мамой из Сургута, последние несколько лет жил в Башкирии то с ней, то со своей девушкой в общей съемной квартире. По словам окружения парня, раньше бывало, что он пропадал, но никогда Яков не исчезал так надолго и при таких обстоятельствах.
Приметы: карие глаза, темные волосы. Был одет: черная куртка, черные штаны и шапка-ушанка. Всех обладающих какой-либо информацией просим сообщить по телефонам: 02 или 112.