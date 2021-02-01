Просил своих друзей приехать: в Башкирии загадочно пропал 25-летний парень

Яков приехал вместе со своей мамой из Сургута, последние несколько лет жил в Башкирии то с ней, то со своей девушкой в общей съемной квартире. По словам окружения парня, раньше бывало, что он пропадал, но никогда Яков не исчезал так надолго и при таких обстоятельствах.