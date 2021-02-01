В Башкирии нашли труп без вести пропавшего 28-летнего мужчины

Трагедией завершились поиски 28-летнего жителя села Авдон Уфимского района. Последний раз Егора Алексеева видели 11 января.

Фото №1 - В Башкирии нашли труп без вести пропавшего 28-летнего мужчины

К поискам пропавшего без вести мужчины немедленно приступили волонтеры. Ориентировка разлетелась в социальных сетях и местных СМИ.

Вчера, 31 января, добровольцы поисково-спасательного отряда сообщили плохую новость. К сожалению, Егора нашли мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.

Фото: Соцсети.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Егора.

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