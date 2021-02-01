В Башкирии нашли труп без вести пропавшего 28-летнего мужчины

Трагедией завершились поиски 28-летнего жителя села Авдон Уфимского района. Последний раз Егора Алексеева видели 11 января.
К поискам пропавшего без вести мужчины немедленно приступили волонтеры. Ориентировка разлетелась в социальных сетях и местных СМИ.
Вчера, 31 января, добровольцы поисково-спасательного отряда сообщили плохую новость. К сожалению, Егора нашли мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.
Фото: Соцсети.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Егора.