В винт попала птица: в Башкирии самолет совершил вынужденную посадку

В Кушнаренковском районе Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Самолет вылетел с аэродрома "Первушино". Известно, что пилот совершал любительский полёт. Через какое-то время воздушное судно пришлось посадить - в винт попала птица, из-за чего появилась вибрация двигателя.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Частный самолет отбуксировали в село Кувыково. Обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: МЧС по РБ.