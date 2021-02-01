В Башкирии сельчане решают проблемы благодаря ППМИ

Инициатива реализуема. В этом году Стерлибашевский район вновь участвует в программе поддержки местных инициатив. Жители уже сформировали 15 заявок.

Они связаны с дорогами, домами культуры, освещением и благоустройством памятников. Но самое главное – жители хотят сохранить природу.

С помощью ППМИ жители Стерлибашевского района уже не раз решали свои давние проблемы. Отремонтировали сельский дом культуры и водопроводные сети в деревне Ибракаево. Приобрели пожарные прицепы. Без внимания сельчан не остались и объекты отдыха. Благодаря программе в селе Айдарали благоустроили парк.