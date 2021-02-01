В Башкирии коронавирус выявили у 165 человек за сутки

Сегодня, 1 февраля, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили актуальные вопросы. Так, стали известны последние данные об эпидемиологической ситуации в регионе.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, что за сутки коронавирус выявили у165 человек. При этом общее количество зараженных уже достигло 24 412 пациентов.

В стационарах республики находятся 414 человек, из них 57 переносят болезнь в тяжёлой форме.5370 заболевших лечатся дома с лёгкой формой заболевания.