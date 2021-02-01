В Башкирии за неделю выросли в цене свежие овощи

Специалисты Башстата предоставили новую аналитику по изменению цен в магазинах республики. Так, больше всего за неделю выросли в цене свежие овощи.

С 18 по 25 января значительно выросли в цене огурцы (12,6%). Также сильно подорожали помидоры (5,5%), белокочанная капуста (4,5%). Выросли в цене и вермишель (2,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,2%) и репчатый лук (2,1%).