Жители Уфы намерены построить спортплощадку в рамках ППМИ

С соседями долго обсуждали, где и как это должно быть. Чтобы всех это устраивало, нашли консенсус. Сегодня это будет вот площадка. Давайте посчитаем: если 120 с лишним квартир, минимум там по 4 человека в квартире проживает, вот и считайте – чуть меньше 600 жителей, для кого это будет актуально.

Максим Решетников, житель микрорайона Балановская слобода