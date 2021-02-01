Жители Уфы намерены построить спортплощадку в рамках ППМИ

Жители микрорайона Балановская слобода в Деме намерены построить детскую спортивную площадку. Поэтому в этом году включились в программу поддержки местных инициатив. Здесь есть два игровых комплекса для маленьких детей.

По плану конструкции демонтируют и перенесут с одной площадки на другую. А на освободившейся территории появится спортивная зона 6 на 20 метров. Здесь планируется уложить резиновое покрытие, установить ограждение и стойки для волейбола и баскетбола.

У нас поселок молодой, семьи молодые, поэтому детей очень много. До 40 детей собраться поиграть может. Для маленьких детей у нас есть детские площадки. А для детей постарше, вот и мои скоро вырастут, им нужна спортивная площадка. Мы очень нуждаемся в ней.

Екатерина Ахматнабиева, жительница микрорайона Балановская слобода
Фото №1 - Жители Уфы намерены построить спортплощадку в рамках ППМИ

С соседями долго обсуждали, где и как это должно быть. Чтобы всех это устраивало, нашли консенсус. Сегодня это будет вот площадка. Давайте посчитаем: если 120 с лишним квартир, минимум там по 4 человека в квартире проживает, вот и считайте – чуть меньше 600 жителей, для кого это будет актуально.

Максим Решетников, житель микрорайона Балановская слобода

Спортплощадку жители хотели построить в прошлом году. Но тогда землю еще не передали городу. Теперь все в порядке. Сегодня здесь прошло заключительное собрание жителей с представителями районной администрации. Необходимая сумма – чуть более 850 тысяч рублей. Всего же в этом году жители Демского района выдвинули 7 проектов для ППМИ. Планируются благоустройство зоны отдыха и установка тренажеров на территории школ, а также замена ограждения детского сада.

Следующий проект – это улица Гилева, там жители хотят сделать дорогу, у них очень плохая дорога. Будет новая асфальтовая дорога. Еще один проект – это МКД № 66 ул. Мусы Джалиля. Там они делают детскую площадку на 7 элементов.

Марина Шагаева, начальник отдела экономики и предпринимательства администрации Дёмского района г. Уфы
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