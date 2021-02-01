Жители Уфы намерены построить спортплощадку в рамках ППМИ

Жители
микрорайона Балановская слобода в Деме намерены построить детскую спортивную
площадку. Поэтому в этом году включились в программу поддержки местных
инициатив. Здесь есть два игровых комплекса для маленьких детей.
По
плану конструкции демонтируют и перенесут с одной площадки на другую. А на
освободившейся территории появится спортивная зона 6 на 20 метров. Здесь
планируется уложить резиновое покрытие, установить ограждение и стойки для
волейбола и баскетбола.
У нас поселок
молодой, семьи молодые, поэтому детей очень много. До 40 детей собраться
поиграть может. Для маленьких детей у нас есть детские площадки. А для детей
постарше, вот и мои скоро вырастут, им нужна спортивная площадка. Мы очень
нуждаемся в ней.Екатерина Ахматнабиева, жительница микрорайона Балановская слобода
С соседями долго
обсуждали, где и как это должно быть. Чтобы всех это устраивало, нашли
консенсус. Сегодня это будет вот площадка. Давайте посчитаем: если 120 с лишним
квартир, минимум там по 4 человека в квартире проживает, вот и считайте – чуть
меньше 600 жителей, для кого это будет актуально.Максим Решетников, житель микрорайона Балановская слобода
Спортплощадку
жители хотели построить в прошлом году. Но тогда землю еще не передали городу.
Теперь все в порядке. Сегодня здесь прошло заключительное собрание жителей с
представителями районной администрации. Необходимая сумма – чуть более 850
тысяч рублей. Всего же в этом году жители Демского района выдвинули 7 проектов
для ППМИ. Планируются благоустройство зоны отдыха и установка тренажеров на
территории школ, а также замена ограждения детского сада.
Следующий проект –
это улица Гилева, там жители хотят сделать дорогу, у них очень плохая дорога.
Будет новая асфальтовая дорога. Еще один проект – это МКД № 66 ул. Мусы
Джалиля. Там они делают детскую площадку на 7 элементов.Марина Шагаева, начальник отдела экономики и предпринимательства администрации Дёмского района г. Уфы