Эксперты назвали предварительный период отказа от масок в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Первому каналу, что у 20-25% россиян сформировались антитела к новой коронавирусной инфекции.

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Сейчас в России идёт массовая вакцинация от коронавируса – всем, кто не болел COVID-19, рекомендуют сходить на прививку. В связи с этим специалисты надеются, что уже в 2021 году россияне смогут отказаться от ношения масок и других средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, за последние сутки в Башкирии выявили 165 новых зараженных коронавирусом. По словам министра здравоохранения, республика вышла на плато.

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