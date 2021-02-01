Эксперты назвали предварительный период отказа от масок в России

Сейчас в России идёт массовая вакцинация от коронавируса – всем, кто не болел COVID-19, рекомендуют сходить на прививку. В связи с этим специалисты надеются, что уже в 2021 году россияне смогут отказаться от ношения масок и других средств индивидуальной защиты в общественных местах.