Эксперты назвали предварительный период отказа от масок в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Первому каналу, что у 20-25% россиян сформировались антитела к новой коронавирусной инфекции.
Сейчас в России идёт массовая вакцинация от коронавируса – всем, кто не болел COVID-19, рекомендуют сходить на прививку. В связи с этим специалисты надеются, что уже в 2021 году россияне смогут отказаться от ношения масок и других средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Напомним, за последние сутки в Башкирии выявили 165 новых зараженных коронавирусом. По словам министра здравоохранения, республика вышла на плато.